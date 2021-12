Futebol feminino: Brasil empata com vice-campeã Holanda

O Brasil empatou com a vice-campeã Holanda em 0 a 0, nesta quarta-feira, 4, na estreia do Torneio Internacional da França de futebol feminino, competição que serve de preparação para os Jogos Olímpicos de 2020, que acontecem em Tóquio (Japão).

Na partida realizada em Valenciennes, o grande destaque foi a goleira estreante Natascha, que entrou no segundo tempo e mostrou muita segurança diante do poderoso ataque holandês, superior principalmente na etapa final.

Com este resultado, o Brasil mantém a invencibilidade sob o comando da técnica sueca Pia Sundhage, com o total de seis vitórias e três empates.

No Torneio Internacional da França, que acontece entre 2 e 11 de março nas cidades de Calais e Valenciennes, o Brasil também enfrenta as seleções da França e do Canadá.

