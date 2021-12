Futebol espanhol tem novo caso de racismo

Depois do brasileiro Daniel Alves comer uma banana jogada por um torcedor em jogo do Barcelona e gerar toda uma polêmica em cima da luta contra o racismo, foi a vez do atacante marfinense Mamadou Koné, do Racing de Santander, sofrer o preconceito em partida contra o Llagostera, pela segunda divisão espanhola.

Durante o jogo, uma torcedora adversária ficou em pé nas arquibancadas e imitou um macaco com o intuito de ofender o jogador africano.

Koné continuou a partida mas, após a disputa, usou as redes sociais para protestar. Ele postou uma foto da agressora nas redes sociais e faz críticas à atitude da moça.

"A respeito desta senhora, melhor não dizer nada. Ela só já se retrata" escreveu o atacante, em seu perfil no Twitter.

Respecto a lo de esta "señora", mejor no decir nada... Ya se retrata ella sola pic.twitter.com/jIANP4qdqd — Mamadou Kone (@MKone33) 18 maio 2014



Também pelo Twitter, o clube Llagostera elogiou o comportamento dos demais torcedores e relatou que a autora das ofensas não é sócia do clube. Além disso, mas o Llagostera se comprometeu em procurar a moça e proibir sua entrada no estádio a partir de agora.

"O @uellagostera condena qualquer atitude racista e pede desculpas para quem se sentiu magoado com o gesto de um espectador. O clube já está trabalhando para identificar o espectador, que não é membro do clube, e proibir sua entrada no estádio".

