Futebol de 5 do ICB terá bolsa esporte e custeio de viagens

A visibilidade obtida com a medalha de ouro na Paralimpíada do Rio continua rendendo conquistas para a dupla campeã Jefinho e Cássio. Assim interpreta o próprio Jefinho, ao comentar, nesta quarta-feira, 21, a confirmação do Programa estadual Bolsa Esporte para todo o time do Instituto de Cegos da Bahia (ICB).

Até ontem à tarde, quando o governador Rui Costa homenageou os dois atletas do futebol de 5 com uma placa e anunciou a extensão do benefício aos outros oito jogadores - apenas Jefinho e Cássio contavam com o apoio do Bolsa Paralímpico.

"Esse incentivo do estado vai nos auxiliar ainda mais nas competições. A gente já teve esse programa outras vezes, mas eram apenas eu e Cássio. Isso estava prejudicando todo o time, mas agora a extensão da bolsa vai nos auxiliar muito", agradeceu Jefinho.

Para o pivô do ICB e da seleção brasileira, esse já é um bom começo rumo a um patrocinador de peso. "Com outras empresas privadas apoiando ainda mais o time, com certeza o nosso rendimento será melhor", afirmou o camisa 7 do Brasil.

Ao serem recebidos pelo governador, este anunciou também que o apoio inclui custeio das viagens nacionais e internacionais, além da compra de uniformes para a equipe.

Valores da bolsa

A bolsa ao time equivale a R$ 850 para cada atleta, enquanto a paralímpica, exclusividade de Jefinho e Cássio, paga em torno de R$ 2 mil. "Temos o Brasileiro Série A agora em novembro, em São Paulo, onde poderemos divulgar a marca da empresa que nos patrocinar", antecipou-se Cássio.

"As outras chances de divulgar a marca serão já no começo de 2017 em diante, com o Campeonato Regional e o Mundial, na República Tcheca", finalizou o fixo, listando novas possibilidades de retribuir.

Fazer parte do Bolsa Esporte já é um bom começo na concepção dos dois campeões paralímpicos. O histórico respeitável da equipe, que venceu o Brasileiro de 2009 a 2014, conta a favor, como ressaltou Rui Costa ao receber a equipe.

"Eles são exemplos de superação para o esporte e para a vida. Em nossa sociedade, precisamos reproduzir exemplos iguais a eles para serem seguidos pelos mais jovens", argumentou Costa, durante a homenagem aos campeões.

