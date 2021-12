Futebol de 5: Brasil vai à final nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens

O Brasil conquistou na manhã desta quinta-feira, 23, a vaga para a final do futebol de 5 após vencer o México por 5 a 0, nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens, que acontece em São Paulo.

Os gols foram marcados por Maxwell (2), Jonathan (2) e Felipinho (1). Na decisão, o time brasileiro vai enfrentar a Argentina, que passou pela Colômbia. O jogo será realizado nesta sexta, 24.

Único representante baiano no time, Maicon Junior dos Santos Mendes, de 16 anos, disse que as expectativas para a final são as melhores e que sonha em trazer a medalha de ouro para casa. O camisa 11 do Brasil é atleta do Instituto de Cegos da Bahia (ICB).

Jogos Parapan-Americanos de Jovens

Cerca de mil atletas, com idade entre 1 3 21 anos, de 21 países, participam das competições. Este ano, a delegação brasileira conta com 261 pessoas, sendo 173 esportistas das 12 modalidades disponíveis no programa, 80 oficiais e oito acompanhantes.

A última edição dos jogos, realizada em 2013, na cidade de Buenos Aires, na Argentina, teve o Brasil como grande vencedor, com 209 medalhas conquistadas. Destas, foram 102 de ouro, 65 de prata e 42 de bronze.

