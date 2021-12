Futebol de 5: Brasil fatura ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens

O Brasil conquistou nesta sexta-feira, 24, a medalha de ouro no Futebol de 5, nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens, que acontece em São Paulo, ao vencer a Argentina por 1 a 0. O gol do título foi marcado por Jonathan.

É CAMPEÃO! 🤗💚💛🎉⚽️ O Brasil conquista o ouro no #futebolde5 ao vencer a Argentina por 1 a 0, gol de Jonathan! Incrível! @2017saopaulo pic.twitter.com/zymO4kTZF8 — CPB 🇧🇷 (@cpboficial) 24 de março de 2017 A Bahia teve um represente na seleção campeã. Trata-se do jovem Maicon Junior dos Santos Mendes, de 16 anos. Camisa 11 do Brasil, o adolescente é atleta do Futebol de 5 do Instituto de Cegos da Bahia (ICB) desde o ano passado e já conquistou títulos importantes, como o pentacampeonato da Regional Nordeste, em São Luís, no Maranhão.

E, na final desta sexta, Maicon parece ter dado sorte à equipe brasileira. O jogo era pegado. O zero a zero persistia. Porém, após a entrada do baiano, o Brasil conseguiu fazer o gol e segurar a pressão da equipe argentina até o apito final.

"Estou muito feliz. Agora é comemorar e voltar para os treinos. Deus nos ajudou. Foi difícil como todos os jogos, mas a gente conseguiu. Mesmo com toda dificuldade e pressão", comemorou Maicon, que no próximo mês vai disputar um campeonato regional pelo time baiano, em Fortaleza.

Para Gerson Coutinho, treinador de Maicon no ICB, o sucesso repentino do garoto não foi nenhuma surpresa, já que o instituto tem o costume de revelar grandes jogadores na modalidade. "Já estamos acostumados. Já tivemos o Jefinho, o Cássio... outros que assim como o Maicon se esforçaram muito e conquistaram muitas coisas".

O pivô Jefinho e o fixo Cássio ganharam o tetracampeonato do país na Paralimpíada do Rio de Janeiro, no ano passado. Jefinho, inclusive, já foi eleito o melhor do mundo na modalidade, em 2010.

Gerson ainda destacou a importância da conquista da medalha de ouro para Maicon. "Ele gosta de jogar (Futebol de 5). Desenvolveu muito no último ano e ainda será um grande jogador. Essa conquista foi importante para ele. Vai chegar com a medalha de ouro na escola, agora, com muito mais confiança", disse.

Natural de Maraú, município a 138 km de Salvador, o jovem ficou cego em decorrência de um glaucoma congênito e iniciou o tratamento no ICB em 2010.

Baiano Maicon em ação durante os Jogos Parapan-Americanos de Jovens​ (Foto: Divulgação)

*Estagiário sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Salles

adblock ativo