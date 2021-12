Futebol britânico terá campanha contra a homofobia

Cerca de 5.000 jogadores que atuam nas divisões principais do futebol britânico serão convidados a usar fitas com as cores do arco-íris nas chuteiras nos jogos do próximo fim de semana, como parte de uma campanha contra a homofobia no esporte.

Não há nenhum jogador assumidamente homossexual no futebol profissional de Inglaterra, Gales e Escócia, o que levou a entidade ativista Stonewall a questionar se eles não estariam com medo de "sair do armário" e prejudicar suas carreiras.

A casa de apostas Paddy Power patrocina a campanha. As fitas com as cores do arco-íris serão distribuídas aos 134 clubes profissionais da Grã-Bretanha.

"É hora de que os clubes de futebol e os jogadores intervenham e assumam uma posição visível contra a homofobia no nosso esporte nacional", disse Laura Doughty, executiva-chefe do Stonewal, em nota dando início à campanha de uma semana.

"Ao usar os laços do arco-íris, os jogadores passarão uma mensagem de apoio aos jogadores gays."

