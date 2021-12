Futebol adaptado recebe apoio para as competições deste ano

Atletas e dirigentes da Associação Baiana de Desporto Adaptado (ABDA) visitaram nesta sexta-feira, 28, a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). O grupo está em preparação para o calendário de competições estaduais, regionais e nacionais do ano de 2020.

Recebidos pelo diretor-geral da Sudesb, Vicente Neto, atletas e dirigentes destacaram as conquistas obtidas pelo futebol de adaptados nos últimos anos, a exemplo do vice-campeonato das duas últimas edições da etapa regional Nordeste. Segundo o atleta e presidente da ABDA, Luciano Reis, a partir de abril iniciam-se os jogos do campeonato baiano, etapa seletiva para o Regional, que acontece em julho.

Por fim, Vicente Neto afirmou o estreitamento da parceria com a ABDA, apoiando os atletas no deslocamento para participação em todas as etapas, inclusive nacional, agendada para novembro, caso a equipe baiana venha se classificar.

