Funcionários de hospital fazem jogo comemorativo em Pituaçu

Os funcionários do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) comemoraram, no estádio de Pituaçu, em Salvador, os bons resultados da instituição com um jogo de futebol. A ação foi realizada na manhã desta terça-feira, 8, e faz parte da campanha "Amigos do Roberto Santos".

A campanha ocorre todo mês de novembro para conscientizar a população sobre a necessidade do Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR), o procedimento permite dar prioridade aos casos mais graves e otimizar o tempo para pacientes de média e alta complexidade.

No jogo, médicos, enfermeiros, técnicos, maqueiros e vigilantes disputaram e terminaram a partida com um empate.

