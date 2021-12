Freddy Adu, ex-Bahia, acerta com time da 2ª divisão inglesa

Blackpool (Inglaterra) - Apontado pela imprensa dos Estados Unidos como "Pelé norte-americano" no início da última década, Freddy Adu jamais conseguiu justificar o porquê das altas expectativas criadas. Após fracassar no Bahia em 2013, o atacante terá nova chance de tentar mostrar que as apostas não estavam erradas, desta vez no Blackpool (Inglaterra).

Aos 24 anos, Adu não entra em campo desde 29 de agosto do último ano, quando defendeu o time tricolor no empate por 0 a 0 com a Portuguesa, no Estádio de Pituaçu, em partida válida pela Copa Sul-americana. O atacante disputou apenas sete jogos pelo Bahia em 2013, sendo um como titular, e não marcou nenhum gol. Ao todo, foram apenas 155 minutos nos gramados.

"Freddy acabou de chegar para treinar conosco e irei observá-lo. É a única coisa que posso adiantar neste momento. Ele não joga há dois meses e acaba de voltar do Brasil. Veremos como é que ele se adaptará", afirmou o treinador interino Barry Ferguson ao Blackpool Gazette.

Atualmente disputando a segunda divisão inglesa, o Blackpool passa por má fase e não triunfou em nenhum de seus últimos 12 jogos (dez derrotas e dois empates). O time ocupa a 16ª colocação na tabela de classificação, com 33 pontos.

