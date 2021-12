Fred é suspenso por 4 jogos e ameaça deixar o Brasil

O Fluminense sofreu um baque inesperado nesta sexta-feira à tarde, fora de campo. O atacante Fred foi suspenso por quatro jogos pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). No dia 21 de julho, em jogo com o Vasco, o jogador foi expulso ao dar uma cotovelada no zagueiro Jomar. Denunciado por agressão física, acabou condenado pela justiça esportiva. Pouco antes de deixar a sede do STJD, no centro do Rio, Fred disse que ficou decepcionado com o resultado do julgamento, a ponto de manifestar sua vontade de atuar fora do País.

"É com tristeza que recebo isso, fico muito chateado pela situação. Sempre quero ajudar o time, é complicado. Vou ver se tenho de cumprir mesmo (a suspensão). Nessas horas eu penso em ver se aparece algo bom por aí, para jogar fora. Penso em aceitar alguma proposta e sair (do Brasil). Estou angustiado", declarou Fred, em tom de desabafo. Ele deu entrevista pausadamente, como se calculasse o efeito de cada palavra e demonstrou muito abatimento. "Essas coisas fazem a gente repensar a carreira inteira."

Se a pena for mantida, Fred não atuará contra Ponte Preta (domingo), Vitória (quarta-feira) e Flamengo (no dia 11). Convocado para a seleção, para amistoso com a Suíça dia 14, também desfalcará o time no jogo do mesmo dia contra o Corinthians, no Rio. Já nesta sexta, o Fluminense recorreu da decisão.

Durante o julgamento, Fred disse que Jomar acertou seu rosto antes do revide, que ele tratou como um choque de braço. "Meu antebraço pegou no rosto dele, mas não tive a intenção de atingi-lo."

