O técnico do Fluminense Renato Gaúcho e o atacante Fred realizaram uma disputa após um treino nas Laranjeiras.

No desafio, venceria quem, em quatro chances, colocasse mais bolas perto da área, sem ultrapassar a linha. Até o presidente do clube, Peter Siemsem, acompanhou a disputa

O vídeo do "duelo" foi postado no YouTube na quinta-feira, 13, e até às 17h desta sexta, 14, contava com mais de 40 mil visualizações.

Confira o vídeo e descubra quem levou a melhor:

Da Redação Fred e Renato Gaúcho fazem disputa após treino. Assista!

