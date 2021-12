Se no Brasil as comemorações extravagantes de Aloísio dão o que falar a cada gol marcado pelo são-paulino, pelo Campeonato Francês o atacante André-Pierre Gignac parece ter aprendido na mesma escola do tricolor.

Durante o duelo entre Olympique de Marselha e Ajaccio, ele dominou a bola e, sem deixá-la cair, acertou um chute de fora da área e encobrino o goleiro mexicano Ochoa. Gignac correu empolgado para comemorar com os companheiros no banco de reservas e acertou um tapa no rosto do treinador Elie Baup, que foi cumprimentá-lo.

Mesmo com o belo gol, o Ajaccio foi derrotado por 3 a 1 e segue na 19ª posição no torneio, com oito pontos, em 14 partidas. Já o time da casa, atingiu os 24 pontos e é o quarto colocado no campeonato.

Confira o golaço e a comemoração desastrada do francês:

Da Redação Francês marca golaço e comemora com tapa no rosto de técnico

