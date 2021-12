Francês Camavinga, de 18 anos, assina com o Real Madrid por seis temporadas

O jovem meia da seleção francesa Eduardo Camavinga, de 18 anos, assinou com o Real Madrid até 2027 vindo do Rennes, anunciaram os dois clubes nesta terça-feira, 31, a poucas horas do fechamento do mercado de transferências.

"Eduardo Camavinga (Cabinda, Angola (11/10/2002) é um novo jogador do Real Madrid", afirmou o clube madrilenho em um comunicado.

Enquanto o time 'merengue' luta para contratar Kylian Mbappé há uma semana, é outro promissor jogador francês quem vai à capital espanhola; pretendido por Zinedine Zidane, Camavinga vai dar um salto qualitativo na sua carreira para rejuvenescer o meio de campo no Santiago Bernabéu, setor que vai partilhar com o croata Luka Modric ou com o alemão Toni Kroos, entre outros.

Segundo a imprensa, o Real Madrid gastou 31 milhões de euros e mais 9 milhões em bônus para contratar o versátil meia, que atualmente integra a seleção francesa Sub-21.

Camavinga torna-se uma das transferências mais caras da história do Rennes, juntamente com Ousmane Dembélé para o Borussia Dortmund em 2016 (35 milhões de euros) e Ismaïla Sarr para o Watford em 2019 (entre 30 e 38 milhões de euros).

No Real Madrid de Carlo Ancelotti, Camavinga vai se encontrar com seus compatriotas Ferland Mendy e Karim Benzema.

