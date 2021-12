França, Inglaterra, Suíça, Suécia e Rep. Tcheca se garantem nas oitavas da Euro

França, Suíça, Suécia, República Tcheca e Inglaterra se classificaram sem jogar nesta segunda-feira, 21, para as oitavas de final da Eurocopa, após as partidas disputadas no dia.

Junto com a Suíça, que já encerrou a fase de grupos em terceiro lugar, essas outras quatro seleções agora têm a garantia de terminar pelo menos entre os quatro melhores terceiros do grupo, que também avançam para a fase final da competição.

