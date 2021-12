França fica no empate com a Bósnia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Em sua primeira partida após a eliminação da Eurocopa, a campeã mundial França ficou no empate por 1 a 1 com a Bósnia-Herzegovina, nesta quarta-feira, 1º, em Estrasburgo, pela quarta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do de 2022.

Jogando em casa, os franceses viram os visitantes abrirem o marcador através do atacante Edin Dzeko (no minuto 36), após erro de passe de Lemar, que o também atacante Demirovic aproveitou e tocou para Dzeko, que chutou de esquerda de fora da área para o funda das redes.

O empate dos anfitriões veio pouco depois, quando Mbappé cobrou escanteio e Griezmann completou de cabeça. O goleiro Sehic chegou a tirar a bola, mas o VAR foi acionado e confirmou o gol (40).

A França jogou praticamente todo o segundo tempo com dez jogadores, após a expulsão do zagueiro do Jules Koundé (51) por falta violenta.

Apesar deste segundo empate em casa pelas Eliminatórias, a França lidera o Grupo D, com oito pontos, seguida pela Ucrânia (4), Finlândia (2), Bósnia (2) e Cazaquistão (2).

No sábado, os franceses vão a Kiev encarar os ucranianos e depois recebem a Finlândia, na terça, em Lyon.

