França derrota Bósnia pela Eliminatórias Europeias para 2022

A França venceu a Bósnia-Herzegovina por 1 a 0, nesta quarta-feira, 31, em partida disputada em Saravejo, pela terceira rodada do Grupo D das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022.

O gol da seleção francesa saiu na seguda etapa, através de Antoine Griezmann, após completar de cabeça um cruzamento perfeito de Rabiot (60).

Esta foi a 35ª vez que o atacante do Barcelona marca com a camisa da França, assumingo a quarta posição na história dos artilheiros da equipe, atrás apenas de Michel Platini (41), Olivier Giroud (44) e Thierry Henry (51).

Com este resultado, os franceses lideram a chave com sete pontos, quatro a mais que a segunda colocada Ucrânia, que empatou por 1 a 1 com o lanterna Cazaquistão (5º, com 1 ponto).

A Finlândia, que não entrou em campo nesta rodada, vem em terceiro com dois pontos, seguida pelos bósnios (4º), com um ponto, mas com saldo de gols melhor que os cazaques.

