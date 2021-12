FPF comete gafe e erra nome de times em sorteio do Paulistão

O sorteio dos grupos do Campeonato Paulista 2014 foi realizado nesta quarta-feira, 30, na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), em São Paulo, mas uma falha chamou a atenção durante a cerimônia.

No telão onde eram exibidos os nomes dos clubes, apareceram erros de grafia no nome da Ponte Preta e Portuguesa. Além disso, Palmeiras e Corinthians tiveram seus "nomes completos" pronunciados de maneira equivocada.

No momento que foi sorteado o nome da Macaca, o telão exibiu "Assossiação Paulista Ponte Preta", com o dígrafo "SS" no meio da palavra, assim como a "Assossiação Portuguesa de Desportos".

Durante o sorteio, a modelo que dirigia a programação chamou a "Sociedade Esportiva Palmeiras" por "Associação Esportiva Palmeiras". Já o Timão, teve um dos seus "sobrenomes" suprimidos e foi anunciado como "Sport Club Corinthians", em vez de "Sport Club Corinthians Paulista".

Em 2014 o Paulistão terá o formato alterado. Ao invés dos 20 clubes disputando entre si as oito vagas que avançam às fases de mata-mata, os times foram divididos em quatro grupos, com cinco equipes cada.

A primeira fase terá 15 rodadas, onde as equipes de cada grupo jogam contra todos os times das outras chaves. Os dois melhores de cada grupo avançam às quartas de final.

