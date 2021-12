Fox Premium transmite luta entre Manny Pacquiao e Adrien Broner

O canal Fox Premium 2 irá transmitir a disputa do cinturão dos meio-médios da Associação Mundial de boxe. A luta entre Manny Pacquiao e Adrien Broner acontecerá no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, a partir das 22h30, neste sábado, 19. O confronto será narrado por Eder Reis e comentado por Mário Filho.

Pacquiao é o atual campeão da categoria e dono de um cartel de 60 vitórias, sete derrotas e dois empates. O americano Adrien Broner é tetracampeão mundial (super pena, leve, meio-médios-ligeiro e meio-médio) e chega com a expectativa do público, já que soma 33 triunfos, três derrotas e um empate, além de nunca ter sido nocauteado no ringue.

