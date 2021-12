Fotos de atleta do Vasco ameaçando se matar vazam na web

As fotos enviadas pelo jogador Bernardo, do Vasco, para a ex-namorada Patrícia Mello, em que ele ameaçava se matar com faca no pescoço, nos pulsos e no rosto durante uma briga do casal, vazaram nas redes sociais.

De acordo com relato de Patrícia à polícia, o meia-atacante havia mandando as imagens para ela no início deste mês, com o objetivo de pressioná-la a reatar o romance, que havia terminado após vídeos íntimos do casal se espalharem na internet.

Ainda em depoimento, Patrícia, que denunciou o jogador por lesão corporal, injúria e ameaça, disse também que acredita que o ex-namorado é o responsável pela divulgação das imagens íntimas.

Na terça-feira, 9, Bernardo teve o contrato com o Vasco suspenso por tempo indeterminado. A tendência é a de que ele seja emprestado a outro clube ou tenha o vínculo rescindido.

Defesa

Por meio de nota, o advogado do meia vascaíno, Rafael Faria, afirma que seu cliente é inocente e não recebeu nenhuma intimação das autoridades. " O Sr. Bernardo desconhece qualquer tipo de acusação contra si, uma vez que sequer foi intimado de quaisquer medidas judiciais que lhe fossem desfavoráveis, e muito menos as descumpriu. Em verdade, o referido atleta vem sendo vítima de acusações infundadas, o que será provado patentemente ao final das investigações que existam ou venham a existir", declarou Faria.

Em contrapartida, o advogado de Patrícia, Carlos Gonçalves, confirmou na última terça, a prestação da queixa de sua cliente contra Bernardo. O advogado afirmou, inclusive, que o atleta poderia pegar até quatro anos de prisão caso fosse condenado.

