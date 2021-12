Foto de skatista vestida de fada faz sucesso na internet

Uma brasileira do Maranhão faz sucesso na internet por conta de uma imagem sua vestida de fada fazendo manobras com o skate. A foto chegou até Tony Hawk, um dos maiores ídolos do esporte no mundo, que curtiu a atitude de Rayssa Leal, 7 anos.

"Esse é 'heelflip' conto de fadas. Não sei nada sobre ela, mas amei", disse Tony no post com a imagem da menina no Facebook, que já foi compartilhado quase 20 mil vezes.

"Heelflip" é uma manobra em que o skatista dá um salto e um giro de 360º. Foi com essa manobra, uma das favoritas de Rayssa, que ela ganhou o Campeonato Brasileiro de Street Skate Mirim, disputado em julho em Santa Catarina.

A brasileirinha, que anda de skate há um ano e meio, garante que "skate é, sim, coisa de menina".

