Fórum receberá medalhista olímpica em Salvador

Salvador receberá na próxima dia 2 o 'Fórum de Mulheres no Esporte'. O evento será realizado no Wish Hotel (antigo Hotel da Bahia), às 9h. Entre as convidadas, está a judoca e medalhista de ouro na Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016, Rafaela Silva.

O encontro, que é gratuito e aberto ao público, ainda terá a presença de atletas, gestoras da área esportiva, representantes de federações e de escolas do segmento para aprofundar o debate em torno de projetos e programas desenvolvidos para fomentar o esporte entre as mulheres.

Além de Rafaela Silva, estão confirmadas a pugilista Adriana Araújo, primeira brasileira a vencer no boxe olímpico, a nadadora Verônica Almeida, bronze nos Jogos Paralímpicos de Pequim, entre outras personalidades femininas nos esportes.

As inscrições podem ser realizadas por meio do site da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

adblock ativo