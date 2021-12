Fórum Copa Bahia 2014 é cancelado pela Secopa

Prevista para acontecer nesta quinta-feira, 18, o maior evento da Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 (Secopa), o VI Fórum Copa Bahia foi cancelado.

No encontro, o secretário da Secopa, Ney Campello, iria apresentar o Estudo de Impacto realizado durante o Mundial e assinar os termos de transferência de equipamentos para outros órgãos estaduais.

Devido ao cancelamento, a versão final do estudo será disponibilizada no site da secretaria, até o próximo dia 31 de dezembro. Já a assinatura dos Termos será feita em reunião interna, e em seguida também estará acessível no site da instituição.

