Fortes chuvas adiam Argentina x Brasil para esta sexta

O jogo entre Argentina e Brasil, previsto para esta quinta-feira, às 21 horas (horário da Bahia), foi suspenso pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) por causa das fortes chuvas que caíram em Buenos Aires, a capital argentina, desde o início da noite.

O jogo, válido pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, foi adiado para esta sexta, 13, também às 21h (da Bahia), segundo informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A decisão de adiar a partida atendeu a uma recomendação do árbitro Antonio Arias, do Paraguai, que fez uma inspeção no gramado do estádio Monumental de Nuñez, do River Plate. O gramado ficou totalmente encharcado, um verdadeiro lago entre às 19h30 e 21h30. Havia ainda a previsão de fortes ventos e até tempestade de granizo para o momento do jogo.

"Foi nos colocada a possibilidade de esperar mais uma hora, para ver se havia condição de jogo. Mas a previsão é que a chuva aumente com possibilidade de granizo, então optamos por jogar amanhã (sexta-feira). A mudança não afetará nosso jogo contra o Peru, terça-feira, em Salvador. Vamos apenas fazer um ajuste na programação", disse Gilmar Rinaldi, diretor de seleções da CBF.

Os jogadores de Brasil e Argentina haviam chegado ao estádio no momento mais crítico do temporal. Eles não foram ao campo para observar as condições do gramado. Ficaram nos vestiários e fizeram um aquecimento para não ficarem parados. Na sequência, retornaram aos hotéis em que estão hospedados por volta das 22 horas.

A comissão técnica da Seleção Brasileira disse que a programação para o jogo contra o Peru, na terça, vai ser alterada.

