Fórmula enxuta é futuro dos estaduais, diz presidente da FBF

Com 66 jogos a menos que no ano anterior, o Campeonato Baiano foi lançado oficialmente nesta quarta-feira, 9, com um almoço para a imprensa, dirigentes e convidados em um restaurante de Salvador.

Segundo o presidente da Federação Baiana de Futebol (FBF), Ednaldo Rodrigues, a redução de 142 para 76 jogos não significa a queda da importância do Baianão, mas sim, uma readequação que os campeonatos estaduais serão obrigados a passar para continuar existindo.

"Essa mudança é de acordo com a visão estratégica que temos do futebol brasileiro. É o futuro dos estaduais, para que não sejam extintos. Nós da Federação Baiana somos defensores ferrenhos dos estaduais, eles são a base da pirâmide. Mas vamos ter que nos adequar para aquilo que deve vir no calendário do futebol brasileiro nos próximos anos".

Como parte desta mudança, a dupla Bahia e Vitória, além do Feirense, não disputam a primeira fase da competição, que é formada por nove times, jogando em um único turno de oito jogos. Destes nove times, apenas cinco deles passam para a segunda fase, que contam com a participação do trio Bahia/Vitória e Feirense, times baianos que integram a nova edição da Copa do Nordeste.

Apesar do vídeo promocional exibido durante o lançamento falar em um total de 22 jogos a serem televisionados ao vivo pela TV Bahia, emissora detentora dos direitos do Campeonato, Ednaldo acha difícil que realmente chegue a este número. Isto porque, sem a presença de Bahia e Vitória na primeira fase do estadual, a tendência é que sejam exibidos os jogos da dupla Ba-Vi no Nordestão.

Mas, para Ednaldo, o Baiano sempre será a referência para as equipes baianas participarem das competições nacionais. Como incentivo para o início da temporada, o primeiro colocado da fase inicial do estadual garante vaga na Copa do Nordeste em 2014.

"Isso valoriza ainda mais a competição estadual. Até porque, a partir de 2014, a Copa do Nordeste dará vaga na Sulamericana. O Baiano é o segundo campeonato mais antigo do Brasil, atrás apenas do Paulista. Temos tudo para fazer dessa competição um sucesso".

