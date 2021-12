Fórmula 1 volta às pistas nesta segunda-feira para o início da pré-temporada

Os testes da pré-temporada da Fórmula 1 começam nesta segunda-feira, 22, em Barcelona com um desafio para a categoria. As equipes terão um período menor para fazer experiências preparatórias antes de encarar o calendário mais longo da história da categoria, com 21 corridas em pouco mais de oito meses.

O regulamento limitou a duas as sessões de pré-temporada e não mais três como era anteriormente. A novidade vai permitir às escuderias terem somente oito dias de teste na pista - foram 12 no ano passado. A primeira bateria será desta segunda-feira até quinta. A segunda está marcada entre 1º e 4 de março, também em Barcelona.

A expectativa para as primeiras voltas dos carros na pista espanhola é de notar como será o barulho deles. A última grande mudança nas regras, em 2014, obrigou a adoção dos motores turbo, responsáveis por minimizar o famoso ronco que tanto caracterizou a categoria por alguns anos.

O som alto, desde então, deu lugar a um barulho abafado e que rendeu críticas dos fãs. A solução do comando da Fórmula 1 foi obrigar as equipes a terem para 2016 uma estrutura nova no exaustor. É obrigatório ter agora dois diferentes canos, um só para a turbina e outro apenas para o escapamento. Até 2015, o mesmo cano de saída reunia as duas funções.

"Fizemos alguns experimentos no laboratório e notamos que o barulho aumentou consideravelmente", disse o diretor-técnico da Mercedes Paddy Lowe. A escuderia alemã foi uma das pioneiras em testar ferramentas para aumentar o barulho dos motores.

No geral, o regulamento vai trazer poucas novidades para 2016. A alteração radical na parte técnica dos carros virá apenas na temporada do ano que vem. A primeira prova será no dia 20 de março na Austrália, com o encerramento marcado para Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, em 27 de novembro. Duas semanas antes a categoria vai passar pelo Brasil, na prova que será disputada no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A abertura da pré-temporada vai indicar possíveis candidatos a ameaçar o domínio da Mercedes. A escuderia alemã fez o campeão e o vice nas duas últimas temporadas, com o inglês Lewis Hamilton e o alemão Nico Rosberg, respectivamente. A expectativa em Barcelona é ver se Ferrari e Williams estão fortes o suficiente para brigar com a Mercedes.

Novatos

Os brasileiros Felipe Nasr, da Sauber, e Felipe Massa, da Williams, vão à pista apenas nos dois últimos dias de teste. Nos dois primeiros os carros serão pilotados pelo sueco Marcus Ericsson e pelo finlandês Valtteri Bottas.

Na abertura, duas equipes vão apresentar seus carros. A estreante Haas, escuderia norte-americana, e a Manor, costumeira ocupante dos últimos lugares do grid.

A Manor levou uma novidade curiosa para a categoria ao contratar o primeiro piloto indonésio da história da Fórmula 1. Rio Haryanto, de 22 anos, vai ter como companheiro de equipe outro novato, o alemão Pascal Wehrlein. O terceiro estreante é o inglês Jolyon Palmer, da Renault. A escuderia francesa retorna à categoria depois de cinco anos e vai substituir a Lotus.

