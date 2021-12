Formiga estreia rumo às semi do Brasileiro Feminino

Uma das maiores jogadoras da Seleção Brasileira na ativa, a baiana Formiga, de 38 anos, faz sua primeira partida oficial por um time baiano nesta quarta-feira, 23, às 15h30, no estádio municipal de São Francisco do Conde.

A meia, que já defendeu o paulista São José, foi draftada para reforçar o São Francisco na segunda fase do Campeonato Brasileiro. O primeiro confronto da segunda fase é contra o Foz Cataratas-PR.

Único clube baiano a disputar todas as edições do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que começou em 2013, o São Francisco busca o acesso inédito às semifinais. Até aqui vai bem: além de 2016, só em 2013 avançou à segunda fase.

Mas o processo não será dos mais tranquilos: o São Francisco caiu no grupo 5, junto com o atual campeão brasileiro, Rio Preto, e a campeã da Libertadores, Ferroviária. Ainda assim, o treinador Mario Augusto Filgueiras vê em Formiga e na zaga - única não-vazada na primeira fase do torneio - como os dois grandes triunfos do time.

"Acho que nosso setor que mais surpreendeu foi a zaga, que não sofreu gols na primeira fase. Algumas jogadoras estão lesionadas, mas estamos treinando para manter o aproveitamento. Formiga, sem dúvidas, é uma jogadora que fará diferença. Já estávamos atrás de uma meia para compor o time, e ficamos muito satisfeitos quando conseguimos selecioná-la para a segunda fase do torneio", disse.

Amistoso

No último sábado, o São Francisco fez um amistoso com o Ypiranga, time de Irecê, como comemoração ao mês da mulher e preparatório para o Brasileiro. A partida, não oficial, aconteceu no próprio estádio municipal de São Francisco do Conde.

Formiga jogou 45 minutos - 35 no primeiro tempo e 10 no segundo. Marcou três dos 12 gols que o São Francisco aplicou na equipe visitante. Em vez dos 90 minutos tradicionais, o jogo teve 70 minutos totais, sendo 35 em cada etapa.

Segundo Mario, essa foi uma estratégia para não sobrecarregar a atleta, que vem de campeonato internacional - até o último dia 9, ela disputou a Copa Algarve, em Portugal, pela seleção brasileira. A Amarelinha acabou como vice-campeã do torneio.

