Formiga atrai público em São Francisco e estreia no sábado

No banco de reservas, a comissão técnica e atletas do São Francisco que não participaram do jogo-treino só tinham olhos para Formiga, meia da Seleção Brasileira 'draftada' para reforçar o time na segunda fase do Campeonato Brasileiro. E não foram só eles: no intervalo, funcionários do estádio municipal de São Francisco do Conde e os jornalistas que acompanhavam as atividades pararam para cumprimentar a jogadora.

Recém-chegada à terra natal, de onde saiu aos 13 anos para jogar profissionalmente, Formiga já deve entrar em campo para defender o São Francisco em amistoso neste sábado, contra o Ypiranga. A estreia oficial será na próxima quarta-feira, quando a equipe baiana enfrenta o Foz Cataratas pela segunda fase do Campeonato Brasileiro.

Em seu primeiro treino com o São Francisco, nesta terça-feira, 15, Formiga disse que espera trazer mais visibilidade para o futebol feminino na Bahia. "É muito significativo, sei o quanto o futebol feminino precisa crescer aqui. Nunca joguei no São Francisco, mas conheço algumas jogadoras e sei que é um time forte, que pode avançar às semifinais", disse.

"Badalada"

O técnico do São Francisco, Mario Augusto Filgueiras, aposta que Formiga trará, além da sua experiência, mais público e mídia para o time baiano. "Ela tem uma importância muito grande no futebol feminino do país. É badalada, traz torcida, as pessoas vão vir para ver Formiga jogar", aposta.

Sobre o campeonato, o técnico diz que vai repetir a mesma técnica empregada na primeira fase. "Nosso pensamento continua o mesmo: ganhar em casa e empatar fora. Os times estão bem equilibrados. Então, vai ser briga de cachorro grande", conclui.

