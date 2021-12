Forlán faz 2 e Atlético vence Liga Europa na prorrogação

O Atlético de Madrid contou com a estrela do uruguaio Diego Forlán nesta quarta-feira para conquistar o título inédito da Liga Europa, a antiga Copa da Uefa. Na final disputada em Hamburgo, em jogo único, o atacante marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o Fulham, sendo o último já aos dez minutos do segundo tempo da prorrogação.

Com a conquista, o Atlético interrompe um longo jejum. Campeão espanhol e da Copa do Rei em 1996, o time madrilenho passou 14 anos sem ganhar um título de expressão. Além disso, o triunfo na Liga Europa salva uma temporada que poderia ficar marcada pelo fracasso na Liga dos Campeões, na qual a equipe foi eliminada ainda na fase de grupos.

Além da conquista, que representou apenas o seu segundo título internacional na história - em 1962 venceu a Recopa Europeia -, o Atlético também pode levar outra taça na temporada. Na próxima quarta-feira, a equipe de Madri faz a final da Copa do Rei contra o Sevilla, no Camp Nou, em Barcelona.

A decisão da Liga Europa teve um primeiro movimentado no Estádio de Hamburgo. Melhor em campo, o Atlético de Madrid inaugurou o marcador aos 31 minutos. O bom ataque do time madrilenho funcionou e o português Simão achou o argentino Agüero na área. Completando o trio ofensivo que estará na Copa do Mundo, Forlán aproveitou o chute fraco de Agüero para desviar e fazer 1 a 0.

A resposta do Fulham, porém, veio na sequência. Esforçado e rápido, o time londrino desceu em contra-ataque com Zamora. Mas o atacante de Trinidad e Tobago se atrapalhou e permitiu a chegada da defesa madrilenha. Mesmo assim, a bola acabou com o irlandês Duff, que cruzou para a belo voleio do galês Davies, deixando tudo igual no placar.

No segundo tempo da final, as equipes diminuíram o ritmo, mas o Atlético continuava sendo perigoso. Depois de o empate persistir no tempo normal e em boa parte da prorrogação, a decisão parecia mesmo que seria nos pênaltis. No entanto, Forlán aproveitou um cruzamento rasteiro de Agüero, já no fim do tempo extra, para garantir o título ao time espanhol.

