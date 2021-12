Forlán adia lua de mel para se reintegrar ao Inter-RS

O atacante uruguaio Diego Forlán, que nesta terça-feira se casou em cerimônia civil com Paz Cardoso, teve que adiar a lua de mel para se reapresentar ao Internacional após a disputa da Copa das Confederações.

O casal viajará já nesta quarta para o Rio Grande do Sul, onde no próximo domingo o Inter enfrentará o Vasco, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Forlán, de 34 anos, voltou a Montevidéu na segunda-feira junto ao elendo da seleção uruguaia, quarta colocada na Copa das Confederações. No domingo, em Salvador, a 'Celeste' foi derrotada no pênaltis pela Itália.

Paz Cardoso, de 23 anos, é estudante de medicina e integrou a seleção uruguaia de hóquei sobre grama. O casamento civil aconteceu na casa da família da noiva, no bairro de Carrasco, em Montevidéu. Antes, o casal esteve em uma capela próxima onde um sacerdote paraguaio, amigo dos dois, abençoou as alianças, informaram fontes próximas à família.

"Todos estamos muito felizes por este importante passo na vida de Diego", afirmou sua irmã Alejandra aos jornalistas que montaram guarda em frente à casa na qual foi realizado o casamento.

A celebração aconteceu em uma grande tenda colocado no jardim da residência da família Cardoso, com a participação de cerca de 60 convidados. A cerimônia religiosa está prevista para 12 de dezembro, também em Montevidéu, e em seguida haverá uma festa para centenas de familiares e amigos.



