Fora do Z-4, Mancini quer reabilitar o Leão em casa

Com a meta de sair da zona de rebaixamento já conquistada – ao somar 32 pontos e alcançar, pela primeira vez, a 11ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, o Vitória se prepara, agora, para se reabilitar diante do seu torcedor dentro de casa, no Barradão.

E o Leão ainda tem uma semana para poder mostrar serviço logo no próximo compromisso, contra o Sport, marcado para o próximo dia 12.

De acordo com o treinador Vagner Mancini, o Leão tem buscado formas diferentes de jogar, e citou a última partida, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, como exemplo.

"Contra o Botafogo foi um jogo no qual a gente aprendeu que o Vitória pode, sim, marcar lá na frente. Pode ter a posse de bola porque fizemos isso e levamos o triunfo", assegurou o comandante rubro-negro.

Para o técnico, é curioso que o Leão esteja com um rendimento melhor fora de casa do que dentro, mas ressaltou: o que interessa de fato é que a equipe tem garantido pontos preciosos.

"O mais importante é ter a somatória de pontos. Todo mundo esperava que a gente fosse forte dentro de casa, mas estamos sendo fortes fora de casa. Isso não é fácil, mas estamos conseguindo", justificou o comandante.

O técnico já conta com os laterais Juninho e Caíque Sá nos treinamentos. Os dois jogadores, que se recuperavam de lesão no joelho e na coxa, foram entregues pelo departamento médico.

O meia Yago, que seria desfalque para o próximo jogo por ter pego dois jogos de suspensão por um cartão vermelho contra o Coritiba, teve a pena reduzida pelo STJD e poderá ser relacionado.

Ele jogou na última partida graças a um efeito suspensivo movido pelo time.

O dia na Toca

Ontem, Mancini comandou trabalhos táticos que simulavam confrontos mano a mano e, depois, dois contra dois. A novidade foi a presença de Roni, lateral da equipe sub-20, que participou do treino.

Depois de treinar normalmente na quarta-feira, Willian Farias ficou na academia. Kieza, Kanu e Tréllez ficaram no departamento Médico, enquanto o goleiro Fernando Miguel fez atividade à parte.

