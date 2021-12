Fora de casa, Vitória conquista ponto importante contra o Santos

O Vitória fez uma boa partida fora de casa e conquistou um ponto importante com o empate em 1 a 1 diante do Santos. A partida, válida pela 33ª rodada do Brasileirão, foi realizada nesta quarta-feira, 3, na Vila Belmiro. O atacante Neymar marcou para a equipe paulista e Júnior empatou para o Leão.

Com o resultado, a equipe comandada por Antônio Lopes alcançou os 38 pontos, permanece na 14ª posição e dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2011.

O Rubro-negro mantém a distância de três pontos a mais que o Atlético-MG, 17º colocado. Agora, o Vitória volta ao Barradão para enfrentar o Cruzeiro, clube que está na briga pelo título da competição. A partida será realizada no próximo domingo, 7, às 16h (horário da Bahia).

O jogo – O Santos iniciou o primeiro tempo tentando achar espaços na defesa do Vitória, mas jogava em função de Neymar e não obtinha sucesso. Com isso, o Rubro-negro começou a atacar, principalmente pela direita, explorando o lateral Nino Paraíba.



Mas quem primeiro chegou com perigo foi o time paulista, aos 12 minutos, quando Zé Eduardo avançou pela direita e tabelou com Neymar antes de chutar cruzado. A bola passou perto, mas foi para fora.



Aos 33, o Santos abriu o placar quando o Rubro-negro estava melhor na partida. O meia Alan Patrick fez bela jogada e tocou para Marquinhos, que deu um passe preciso para Neymar. O atacante estava livre na área e bateu no canto esquerdo de Viáfara.



O Leão voltou a atacar e Júnior pediu pênalti após ter sido empurrado por Pará na grande área. O árbitro da partida entendeu como lance normal e mandou o lance seguir.

Mas o gol do time baiano não demorou a sair. Aos 40, Nino Paraíba fez boa jogada pela direita e cruzou para a área. Júnior dominou a bola, driblou dois zagueiros e bateu no canto direito de Rafael para marcar um belo gol.



Na segunda etapa, a partida teve poucos lances de perigo e o Rubro-negro foi melhor no início, mas o Santos foi para o ataque buscando o gol da vitória e fez o time de Antônio Lopes recuar. Aos 14 minutos, o atacante Zé Eduardo recebeu livre na área para marcar, mas tentou finalizar de primeira e mandou para fora.



Com a vontade de vencer demonstrada pelas equipes, os 12 cartões amarelos aplicados por Edivaldo Elias da Silva não foram surpresa. Aos 36, o grande número de faltas causou danos mais graves ao Leão, que perdeu o zagueiro Thiago Martinelli, expulso após ter recebido dois amarelos.



O Santos, que já tinha colocado os atacantes Keirrison e Marcel nos lugares de Alan Patrick e Zé Eduardo, pressionou a equipe rubro-negra até o fim da partida. Aos 40, Marquinhos cobrou escanteio na área e o zagueiro Edu Dracena conseguiu desviar de cabeça, mas mandou para fora.

O técnico Antônio Lopes colocou o zagueiro Gabriel no lugar de Egídio, conseguiu fechar o setor defensivo do Rubro-negro e garantiu o bom resultado.



Santos 1x1 Vitória



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Edivaldo Elias da Silva (PR)

Assistentes: Paulo Ricardo Silva Conceição (RS) e João L Monteiro de Souza Jr. (RS).



Gols: Neymar (aos 33 min do 1º tempo) para o Santos; Júnior (aos 40 min da 1º etapa) para o Vitória.

Cartões amarelos: Roberto Brum, Danilo, Alex Sandro, Edu Dracena, Neymar e Pará (Santos); Uelliton, Anderson Martins, Thiago Martinelli, Neto Coruja e Júnior (Vitória).

Cartão vermelho: Thiago Martinelli (Vitória).



Santos: Rafael; Pará, Edu Dracena, Durval e Alex Sandro; Roberto Brum, Danilo (Maranhão), Marquinhos e Alan Patrick (Keirrison); Neymar e Zé Eduardo (Marcel). Técnico: Marcelo Martelote.

Vitória: Viáfara; Nino Paraíba, Thiago Martinelli, Anderson Martins e Egídio (Gabriel); Neto Coruja, Uelliton, Bida e Elkeson (Renato); Adailton (Henrique) e Júnior. Técnico: Antônio Lopes.

