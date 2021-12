Fora de casa, Vitória bate o líder Brasília pelo NBB

Após a derrota para o Pinheiros na semana passada, em Cajazeiras, o Vitória/Universo se recuperou em alto estilo no NBB. Bateu ninguém menos do que o líder da liga, o Brasília, longe de casa: 78 a 70.

O resultado manteve o Rubro-Negro na sexta posição, mas com um ou dois jogos a menos do que os cinco times à sua frente. Além ser o 1º colocado nesta edição do NBB, o Brasília é o segundo maior campeão da história da liga, com três títulos (2009/10 a 2011/12).

Agora, o Vitória vai até Belo Horizonte para enfrentar o Minas Tênis Clube, nesta sexta-feira, 3, às 19h. Já o Brasília receberá o Solar Cearense, também nesta sexta, às 20h.

