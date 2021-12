Fora de casa, Bahia conquista empate com Avaí

Comprovando a fama de visitante “ingrato”, o Bahia conquistou outro bom resultado como fora de casa. Nesta quarta-feira, 6, o Esquadrão empatou com o Avaí, em Florianópolis, por 2 a 2. O tricolor, que saiu atrás no placar, demonstrou uma reação impressionante.

Rafael Coelho abriu o placar para os mandantes aos 19 da primeiro etapa. Porém, com gols de Júnior, aos 23, e Paulo Miranda, aos 25, o Bahia virou o placar, apenas 6 minutos depois. No segundo tempo, Gustavo Bastos, aos 13, arrancou o empate para os avaianos.

Com o empate, o tricolor sobe para a 11ª posição, e agora está com nove pontos. Os outros resultados desta oitava rodada ainda podem mudar a situação do Bahia na tabela. Já o Avaí continua na vice-lanterna da Série A, com apenas três pontos, e sem vencer no campeonato.

Agora o Esquadrão enfrenta o Botafogo, no domingo, 10, no Estádio de Pituaçu, às 16h, pela nona rodada. O Botafogo está no G-4 da Série A, com 14 pontos, e joga, ainda nesta quarta, com o Atlético-GO.

Reação imediata – O Avaí, na zona de rebaixamento e em crise, jogando em casa, partiu para cima no início do jogo. Logo aos 8 minutos, cruzamento da esquerda na área do Bahia. Rafael Coelho tocou sem querer na bola e acabou ajeitando para William, que cabeceou à queima-roupa para uma linda defesa de Marcelo Lomba.

O jogo seguiu equilibrado, mas as melhores chances eram dos avaianos. No contra ataque, o Bahia chegava com perigo ocasionalmente. Aos 19, o Avaí chegou ao gol. Em outro cruzamento da esquerda, a defesa tricolor vacilou e a bola sobrou para Rafael Coelho, que não desperdiçou. 1 a 0.

A alegria dos mandantes não durou muito. Aos 23, bela jogada de Jobson pela esquerda, que cruzou para o meio da área. A bola passou pelo goleiro e Júnior, se atirando numa rasteira, conseguiu desviar para o gol aberto. Empate do Bahia: 1 a 1.

O Avaí não teve descanso. Dois minutos depois, escanteio para o tricolor. Ricardinho cobrou e Paulo Miranda, vindo de trás, sobiu mais que toda a defesa avaiana para desviar. Reação imediata do Bahia! 2 a 1 para o Esquadrão.

Atrás no placar, os mandantes não tinham outra opção senão partir para o ataque. Porém, apenas aos 42 o Avaí conseguiu chegar com perigo. Cruzamento rasteiro na área do Bahia e a bola sobrou livre para Rafael Coelho, livre, de frente para Lomba. Dessa vez, o atacante chutou para fora, desperdiçando a chance mais clara da equipe no jogo.

Chances desperdiçadas – No segundo tempo, alterações dos dois lados. René trocou Dodô por Marcos. Já Gallo, colocou outro atacante na equipe, Maurício Alves. O Avaí começou melhor. Aos 5 minutos, cobrança de escanteio e Gustavo Bastos cabeceou com perigo. Marcelo Lomba fez grande defesa.

Aos 9, Marcos, que acabara de entrar, perdeu uma grande chance. Ricardinho abriu para o lateral, na esquerda. O jogador penetrou bem na área e cortou para o meio, mas chutou alto demais, para fora.

Enfim, aos 13, após uma sequencia de escanteios, a defesa do Bahia não resistiu. Gustavo Bastos, novamente ele, subiu, dessa vez livre, para cabecear. O Avaí chegava ao empate: 2 a 2.

O Esquadrão apostou no contra ataque. As mudanças de René, colocando Lulinha e Maranhão, mostravam isso. Mas as melhores chances do triunfo chegaram na bola aérea. Aos 25, Fahel acertou o travessão após desviar, de cabeça, a cobrança de falta de Ricardinho.

Aos 35, o time da casa revidou. Após um cruzamento rasteiro que atravessou toda a área do Bahia, o atacante Fábio Santos, que acabara de entrar, fechou na trave oposta. Porém, Paulo Miranda apareceu para travar.

O tricolor, novamente na bola aérea, chegou muito perto da vitória fora de casa. Aos 39, escanteio cobrado na área do Avaí. Fahel, livre, dominou na área, de frente para Felipe. O volante até conseguiu tirar o goleiro da jogada, mas acabou finalizando para fora.

Apesar da falta de sorte no segundo tempo, o Bahia conquistou o empate, mais um bom resultado fora de casa.

Avaí 2 x 2 Bahia – Oitava rodada da Série A 2011.

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis-SC.

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro-MG (FIFA).

Assistentes: Guilherme Dias Camilo-MG (Asp. FIFA) e Gilson Bento Coutinho-PR (CBF).

Gols: Rafael Coelho (aos 19 minutos da primeira etapa) e Gustavo Bastos (aos 13 minutos do segundo tempo) para o Avaí; Júnior (aos 23 minutos da primeira etapa) e Paulo Miranda (aos 25 minutos do primeiro tempo) para o Bahia.

Cartões amarelos: Cléverson (Avaí); Dodô, Jobson e Lulinha (Bahia).

Avaí: Felipe, Daniel, Gustavo Bastos, Welton Felipe e Romano, Fabiano (Diogo Orlando), Pedro Ken, Cleverson e Robinho (Maurício Alves), Rafael Coelho (Fábio Santos) e William. Técnico: Alexandre Gallo.

Bahia: Marcelo Lomba; Jancarlos (Maranhão), Titi, Paulo Miranda e Dodô (Marcos); Fahel, Marcone, Diones e Ricardinho (Lulinha); Jobson e Júnior. Técnico: René Simões.

adblock ativo