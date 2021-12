Fora da Davis desde 2012, Karlovic decide jogar decisão pela Croácia

A Croácia contará com Ivo Karlovic para a decisão da Copa Davis contra a Argentina. Foi o que anunciou nesta segunda-feira, 23, Zeljko Krajan, capitão da equipe croata, confirmando o retorno do veterano jogador, que não defende o time do seu país na competição desde 2012.

Krajan declarou que o retorno de Karlovic "é a melhor notícia possível" para a Croácia visando a decisão da Davis, que está agendada para o período entre 25 e 27 de novembro. "Nossas possibilidades parecem muito melhores agora, acredito que somos os favoritos", afirmou o capitão croata.

Especialista em saque e voleio, Karlovic chegará para ocupar o espaço deixado pela muito provável ausência de um dos principais jogadores da Croácia, Borna Coric, o 42º colocado no ranking da ATP, que foi recentemente submetido a uma cirurgia no joelho.

Número 11 do mundo, Marin Cilic será o responsável por liderar a equipe no confronto com a Argentina, que vai apostar em Juan Martin del Potro, em grande fase após longo período afastado das quadras e que ocupa a 64ª colocação no ranking.

Karlovic, de 37 anos e número 20 do mundo, jogou na Copa Davis pela última vez em 2012, quando enfrentou exatamente a Argentina em Buenos Aires, perdendo um jogo de simples e um de duplas, pelas quartas de final.

Anteriormente, Karlovic declarou que decidiu se retirar da equipe nacional com a intenção de evitar as lesões. Agora, porém, voltará a colocar em jogo o seu retrospecto em que acumula 13 triunfos e 12 derrotas, incluindo jogos de simples e de duplas.

A Croácia também apontou nesta segunda-feira a Arena Zagreb, com capacidade para 15 mil pessoas, como palco da decisão da Davis. A equipe foi campeã em 2005 como visitante, em Bratislava, na Eslováquia, e agora vai buscar seu segundo título na competição.

