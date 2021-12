Fonte Nova x Ginásio de Cajazeiras: 2 obras, 2 realidades

Desde que o Brasil foi escolhido pela Fifa como sede da Copa das Confederações 2013 e a Copa do Mundo de 2014, em outubro de 2007, o poder público e a iniciativa privada iniciaram uma espécie de "força-tarefa" para cumprir as exigências da entidade e concluir as obras a tempo para as competições. Menos de um mês depois, em novembro, a Fonte Nova foi interditada devido a um acidente na arquibancada, que causou a morte de sete pessoas.

Em junho de 2010, começaram as obras da nova Arena. A praça esportiva foi inaugurada em abril de 2013, menos de três anos depois do início das obras que custaram R$ 591,7 milhões.

Longe dos holofotes da imprensa internacional, em outubro de 2008, o governo da Bahia lançou um projeto para a construção de um ginásio poliesportivo no bairro de Cajazeiras, na periferia de Salvador, e em março de 2010 as obras saíram do papel. No entanto, pouco mais de três anos depois, os materiais permanecem no local e o trabalho estagnado por recomendação da Justiça.

Inicialmente, as obras de responsabilidade da Superintendência de Construções Administrativas (Sucab) custariam R$ 5 milhões aos cofres públicos. A verba seria utilizada para construir o espaço com dimensões oficiais para a quadra de futsal (40m x 20m), além da tribuna de honra e imprensa, cadeiras especiais, dois placares eletrônicos, seis cabines de rádio, duas de televisão, três vestiários e cantinas.

Porém, com a alteração no projeto, os gastos subiram para cerca de R$ 7,25 milhões, totalizando um aumento de 50%, segundo a Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), responsável por gerir os recursos da obra. A Sucab, no entanto, diz que o valor é mantido na casa dos R$ 5,88 milhões.

De acordo com a empresa contratada pela Sucab para erguer o ginásio, a Tekton Construtora, o cronograma foi alterado por causa de erros no próprio projeto. Estes erros incluem problemas na fundação, subestação elétrica e tubos de drenagem, entre outros, a ponto dos engenheiros da empresa detectarem que, caso a obra fosse adiante, certamente aconteceria uma fatalidade e as construções iriam ruir.

O projeto foi elaborado pela empresa Futura Arquitetura Associados LTDA, segundo apontou a Sudesb. Procurada pela reportagem, a empresa informou que o engenheiro responsável não estava no momento e não prestou esclarecimentos.

Risco de assalto

O terreno escolhido para a construção do Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras fica localizado no Conjunto Fazenda Grande 2, próximo à Maternidade Albert Sabin, onde funcionava um campo de futebol e duas quadras de futsal, conhecido como Espaço Geraldão.

Com a chegada dos equipamentos para a construção do ginásio, o espaço foi desativado. Os materiais ficam armazenados no campo e as quadras foram interditadas. E segundo o líder comunitário Isaías Santiago, a redução do movimento de pessoas no local aumentou a insegurança dos moradores que transitam pela região.

"Os equipamentos comprados com o dinheiro público estão abandonados e o movimento no local não é mais como antes. Algumas pessoas passam por onde havia o campo para 'cortar caminho' seguindo para a área dos apartamentos, mas constantemente há assaltos pelo fato da área estar despovoada", comenta Santiago.

A Tekton afirma gastar R$ 10 mil por mês com segurança particular para que a obra não fique abandonada e os equipamentos não sejam roubados ou depredados por vândalos.

Caso de Justiça

A parte de engenharia da obra, realizada pela Futura Arquitetura Associados, é de coordenação da Sudesb, responsável também pela parte por repassar os valores para a execução das obras. A Sucab, por sua vez, afirma que a Tekton Construtora não cumpriu as normas e, devido a morosidade na execução, solicitou rescisão do contrato com a terceirizada.

A empresa entrou com uma ação cautelar junto ao poder judiciário, na 6ª Vara da Fazenda Pública, sob o argumento que a estatal não apresentou um termo do estágio atual da obra para indicar o que já foi realizado (porcentagem já concluída, materiais utilizados, entre outras coisas). Em agosto de 2011, antes da paralisação, a Sudesb apontava que "entre 27% e 28% dos serviços" já estavam concluídos.

"A Tekton noticiou as irregularidades iniciais à Sucab e todas estão documentadas em ofício. Solicitamos prolongamento do contrato por causa da extensão no tempo da construção devido às alterações no projeto, o que foi negado por eles (a estatal). Após o parecer favorável do fiscal da obra concordando com a prorrogação, fomos informados que o contrato não seria prolongado e enviaram uma notificação com petição pública, avisando que a Sucab tinha intenção de rescindir o contrato conosco", explicou Eraldo Tavares, advogado da construtora.

De acordo com Tavares, o órgão público agiu de forma amadora e entrou com a ação cautelar no poder judiciário para que o perito possa constatar a qualidade da obra e conferir se, de fato, a empresa descumpriu o contrato.

Prazo indefinido

Com as alterações no projeto e alongamento do prazo de conclusão, a construtora afirma ter seguido com as obras, mesmo sem o repasse de verbas da Sucab desde dezembro de 2012. Em abril de 2013, o contrato da parceria venceu e o órgão público optou por não renová-lo.

Por esta razão, as obras não seguiram à risca o cronograma inicial e por diversas vezes teve o projeto editado por conta das falhas estruturais. Hoje, a construção está sem andamento e as ferramentas e materiais para a obra estão armazenadas no então Espaço Geraldão.

O juiz Ruy Eduardo Almeida Brito, diretor da 6ª Vara da Fazenda, definiu prazo de 60 dias, a partir do dia 15 de maio, para a realização da perícia que irá emitir o termo do estágio atual da obra. Com isso, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) ordenou que os trabalhos permaneçam paralisados até a emissão do laudo do estágio atual da obra e a resolução dos problemas contratuais.

