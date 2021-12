Fonte Nova passa por último teste antes da inauguração

Foi-se o último 'amistoso'. Domingo, 7, jogo de três pontos para Bahia e Vitória e primeira partida oficial para a Arena Fonte Nova, que na terça-feira, 2, à noite, realizou seu último evento-teste antes de sua inauguração. A TARDE esteve presente para conferir tudo o que funcionou (ou não funcionou) a cinco dias do jogo.

Cerca de três mil pessoas estiveram presentes, segundo dados da assessoria de comunicação da Arena, que promoveu show do cantor sertanejo Daniel Vieira para animar a galera.

No evento-teste anterior, na quarta passada, o público estimado era a metade desse e teve acesso ao mesmo espaço de terça, o Setor Norte. Foram utilizadas as arquibancadas inferiores e intermediárias.

Fila e entrada - A reportagem, portando ingressos, foi para a fila com os torcedores. Chegou ao estádio às 19h35 e esperou até as 20h - horário da abertura - que ocorreu dentro do programado.

Durante a espera, nenhum incidente grave. Alguns pais, frustrados, foram embora com suas crianças, já que a presença delas não era permitida e havia inscrição no ingresso com esse aviso. Neste intervalo, apenas três funcionários uniformizados tentavam organizar a fila, cujo único problema era o local onde a mesma deixava de subir a ladeira e seguia, para baixo, no sentido oposto.

Oito policias militares foram vistos até a entrada na Arena, mas havia muitos outros num segundo momento, entre a entrada e a passagem nas catracas, realizando a revista manual de quem entrava com bolsas ou mochilas.

Na área interna - Desde a entrada até a área interna, muitos orientadores. A turma de colete verde-limão rivalizava facilmente com as camisas de Bahia e Vitória no estádio e mostrou-se solícita com as dúvidas dos presentes.

A marcação dos lugares, impressa nos ingressos, não foi testada a contento, já que havia muitos espaços vazios.

Os banheiros foram visitados em dois momentos: na chegada e na saída. Com funcionários destacados para a manutenção, estavam razoavelmente limpos, mas havia muitas torneiras e mictórios com volume de água bem abaixo do normal.

As três lanchonetes do setor estão funcionando normalmente. Apesar das filas curtas, um problema foi a compra com cartão: a reportagem só conseguiu comprar um lanche - um sanduíche e um refrigerante de cola por salgados R$ 14 - na quarta tentativa, quando um funcionário trouxe a tão desejada maquininha, que se apresentou com problemas nas oportunidades anteriores.

Gosto inesperado - A surpresa no serviço dos bares, para muitos, veio com o primeiro gole. Cerveja com álcool, isso mesmo? Sim, mas só quando não houver futebol.

Assim, os amigos Raymundo Santana, Alessandro Prado e Edglas Prado fizeram no estádio o brinde que deverá ser feito fora dele durante os jogos. "Vamos ter de parar no posto antes pra brindar", disse Raymundo.

Fé na paz e no esporte - Um grupo de freiras franciscanas do Sagrado Coração de Jesus, vizinhas do estádio, foram conhecer a nova arena e estavam animadas. "Quero vir a um jogo aqui", disse Irmã Jesumina, natural de Minas Gerais e atleticana confessa.

Já a pernambucana Irmã Tarciana, simpatizante do Sport e do Corinthians, dá o recado para os futuros frequentadores. "A razão do esporte é extravasar a alegria, e não a violência".

Que seja assim, sempre.

adblock ativo