Fonte Nova passa em primeiro teste com público

Quem passou nos arredores da Arena Fonte Nova na noite desta quarta-feira, 27, estranhou a grande movimentação no local. Não era dia de jogo, nem de inauguração, mas cerca de cinco mil sortudos tiveram a chance de provar o novo estádio em evento-teste.

Os convidados pelo consórcio que opera a arena eram operários do estádio e seus familiares, além de membros das comunidades próximas à Fonte Nova, como Nazaré e Tororó.

Para o teste, um palco improvisado foi montado atrás do gol do lado oposto ao Dique do Tororó. O grupo de samba Batifun animou os espectadores, boa parte deles vestida com uniformes de Bahia e Vitória. A área escolhida para o teste foi a dos dois anéis inferiores do 'Gol da Ladeira'.

De acordo com a assessoria do consórcio, o objetivo do evento é testar todas as operações e estruturas do local, como bilheteria, sistemas de entrada e saída, bares, banheiros e orientação aos torcedores.

Houve ainda uma simulação de atendimento de emergência, no qual uma pessoa foi retirada de maca da arquibancada para ser atendida por médicos.

Apesar de alguns assentos sujos, um corrimão desparafusado, e falta de troco e uma "queda de sistema" da operadora de cartão de crédito em um dos bares, a reportagem de A TARDE testou e aprovou as operações e a estrutura.

Na entrada e na saída do estádio, e durante o trajeto até as cadeiras, houve sempre informações dos orientadores (serão 700 no Ba-Vi do dia 7). Os banheiros e bares estavam funcionando, sem filas, e com aparência asseada.

A iluminação, tanto para arquibancada, quanto dentro de campo, funcionou sem problemas. A acústica mostrou-se limpa e sem eco. Havia diversos seguranças no local, algo que não era visto na antiga Fonte Nova, nem nos estádios do Barradão ou Pituaçu.

Ainda sem data marcada, o consórcio já confirmou que haverá um novo evento-teste na semana que vem, desta vez para 10 mil pessoas.

