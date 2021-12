Fonte Nova: governo vai manter nome Octávio Mangabeira

O governo da Bahia vai manter o nome Octávio Mangabeira vinculado à Arena Fonte Nova, equipamento com data de abertura marcada para o dia 7 de abril.

A forma encontrada para conservar a ligação do ex-governador (1886-1960), que inaugurou a praça no seu último ano de mandato, em 1951, é a criação de um complexo esportivo e cultural homenageando o político baiano.

A área vai abrigar, no entorno do já finalizado novo estádio, uma casa de show, além de espaços para a prática de esportes - obras que só começarão após a Copa de 2014.

O pedido para a manutenção do nome Octávio Mangabeira foi formalmente feito pela Associação Baiana de Imprensa (ABI) ao governador Jaques Wagner, em forma de carta, enviada na semana passada

Na noite da última segunda, Wagner ligou pessoalmente para o presidente da ABI, Walter Pinheiro, informando que o pleito havia sido acatado.

"O intuito da nossa campanha foi preservar o nome que o estádio sempre teve. O governador garantiu isso, além de ressaltar a criação de um museu, dentro do estádio para homenagear essa importante figura, afirmou Pinheiro.

Em junho de 2010, Wagner protagonizou uma polêmica ao sugerir que o nome do então presidente Lula batizasse a obra. "O estádio ficaria conhecido como Lulão", disse, à época.

Naming rights - O adoção do nome do ex-governador não afetará a política de naming rights (direito de nome) do estádio baiano. O novo equipamento continuará a ser chamado de Arena Fonte Nova, podendo acrescer a marca de uma empresa privada interessada em patrocinar o espaço.

Atualmente, conforme antecipado por A TARDE, em fevereiro passado, o consórcio construtor da Fonte Nova negocia com a cervejaria Itaipava uma inserção no nome do estádio, que passaria a ser chamado de 'Arena Itaipava Fonte Nova'.

