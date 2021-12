"Foi como pilotar dois carros diferentes", diz Massa

Dono do melhor tempo desta sexta-feira nos treinos livres do Grande Prêmio da China de Fórmula 1, o piloto Felipe Massa (Ferrari) se mostrou otimista para o treino de classificação e a corrida e destacou a melhora que representou trocar dos pneus médios para os macios.

Na primeira sessão do dia, com os compostos médios, Massa ficou apenas em sétimo lugar. Com os macios, no treino da tarde, conseguiu se colocar em primeiro, com a marca de 1min35s340.

"No começo, não estava completamente satisfeito com o rendimento dos compostos médios e não estávamos sendo tão rápidos quanto nossos adversários, mesmo fazendo um bom tempo. Quando coloquei os macios, o carro melhorou consideravelmente, foi como pilotar dois carros diferentes", relatou o brasileiro.

O primeiro lugar do dia deixou Massa ainda mais otimista quanto ao restante do fim de semana. Nos últimos dias, ele já havia dito que esperava lutar ao menos por um lugar no pódio.

"Para o treino classificatório, nosso ritmo parece competitivo. O carro está se comportando bem com os dois tipos de pneu, e a degradação não foi excessiva. Estou confiante e espero que todo o fim de semana continue nesta direção", comentou.

