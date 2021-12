Detentora de dois cinturões nas categorias de peso galo (61.2 kg) e peso pena (65.8) do Ultimate Fighting Championship (UFC), a lutadora Amanda Nunes retornou à sua cidade natal onde participou, neste domingo, 24, de um torneio de futebol feminino, no Estádio Municipal Luiz Viana, em Pojuca, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O evento contou com a presença de pessoas que tiveram grande importância na formação e na trajetória de sucesso da Leoa. Dentre elas, estava o primeiro professor de MMA da lutadora, Daniel Vitor, que afirmou se considerar muito grato por ter feito parte da história de vida dela. "É uma satisfação pessoal e acredito que coletiva também. Porque ninguém esperava essa humildade dela de rever a cidade, dividir o título e estar promovendo esse evento beneficente pensando no próximo, para que a nova geração que se inicie não passe por tantas dificuldades como ela passou"

"Foi aqui que tudo começou" diz atleta Amanda Nunes sobre Pojuca | Foto: Divulgação/ATarde

Dentre as participantes do torneio, estava a equipe de futebol feminino do Esporte Clube Vitória, que afirmou o interesse no evento de modo que pudesse estar, além de prestigiando a homenageada, preparando suas atletas da base. "Todo baiano tem orgulho de ver a Amanda com tanta visibilidade, porque é uma atleta que saiu de um lugar humilde e conquistou o mundo. É uma atleta referência para todas as modalidades. Mesmo sendo uma lutadora, ela ainda é um exemplo para nossas atletas do futebol, que são mulheres e não possuem tantas condições e sonham, assim como Amanda, estar vencendo, só que no futebol", declarou Many Gleize, coordenadora de esportes olímpicos do Leão.

Jogando com a camisa 10 do time da Academia de Futebol Leão Grená, Amanda contou a equipe de reportagem do Portal A TARDE, sobre a emoção de voltar ao local onde passou parte da sua vida. "Foi aqui que tudo começou. Minha infância e adolescência foram aqui, por isso estou voltando. É sempre muito gratificante quando eu posso retornar para a minha cidade e estar comemorando junto ao povo pojucano".

Apesar da derrota por 2x0, para o Diamantino de Mata de São João, a atleta não perdeu o espírito esportivo e agradeceu pela receptividade na cidade e pela torcida daqueles que estavam na arquibancada. "É muito gratificante poder trazer um evento com essa grandiosidade para todos. Estou aqui para fazer a festa e espero que tenham gostado, o que importa é fazer a felicidade das pessoas", declarou Amanda.

Atleta do Diamantino há 13 anos, Camila Vieira dos Reis, 29, comemorou a vitória do elenco e ainda aproveitou para brincar com a lutadora homenageada. "A gente sempre participa de torneios, mas esse é especial, porque, além de ser patrocinado por Amanda, é uma grande honra poder ganhar, subir no pódio, e dar um 'nocaute' nela".

Mais cedo, a lutadora promoveu um aulão de Jiu-jitsu beneficente para crianças e adolescentes, na praça Antônio Carlos Magalhães, em Pojuca. Quando questionada a respeito da possibilidade de estar expandindo esse projeto para dar mais oportunidades aos jovens com interesse no MMA, Amanda afirmou ser uma de suas metas. "Meu próximo passo vai ser abrir uma academia aqui, com certeza. Quero poder estar revelando novos talentos", reiterou.

