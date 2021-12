Fluminense está perto de acertar volta de Renato Gaúcho

Após ser dispensado pela diretoria do Grêmio, ao fim do Campeonato Brasileiro, Renato Gaúcho está perto de acertar seu retorno ao Fluminense. O técnico teve uma reunião com a diretoria do clube carioca na noite de sábado e deve ser anunciado oficialmente nesta segunda-feira.

Renato Gaúcho se reuniu com os presidentes do Fluminense, Peter Siemsen, e da Unimed, Celso Barros, na noite de sábado. A opção pelo treinador seria uma escolha do responsável pela empresa que patrocina o clube. Questionada pela reportagem, a assessoria de imprensa do Fluminense não revelou detalhes sobre a conversa, mas adianta que a definição deve sair em pouco tempo.

Se confirmado no cargo, o treinador substituirá Dorival Júnior, que terminou o campeonato à frente do time carioca. Será a quinta passagem de Renato Gaúcho no comando da equipe. Ele treinou o Fluminense pela última vez em 2009. Dois anos antes obteve seu melhor resultado, ao levar o Flu ao título da Copa do Brasil.

Apesar da negociação visando 2014, o Fluminense ainda não sabe em qual divisão vai jogar no Campeonato Brasileiro. O time foi rebaixado neste ano, mas se safou da queda por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Na próxima sexta-feira, o tribunal vai julgar o recurso apresentado pela Portuguesa, rebaixada no lugar do time carioca. A decisão vai definir o destino das duas equipes em 2014.

adblock ativo