Fluminense encara o Resende com volta de Ganso e possível estreia de Léo Santos

O Fluminense terá o retorno de Paulo Henrique Ganso para o duelo diante do Resende nesta sexta-feira, 1º, em Moça Bonita, pela segunda rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Principal contratação da equipe para a temporada, o meia é a grande aposta do time tricolor para o jogo que começará às 16 horas.

Ganso estreou com a camisa do Fluminense na vitória por 2 a 0 sobre o Bangu, sexta passada, mas foi desfalque no decepcionante empate por 0 a 0 com o Antofagasta, na terça, em pleno Maracanã, pela Copa Sul-Americana, já que não está inscrito na competição continental.

A volta de Ganso, porém, pode não ser a única novidade do Fluminense para a partida. Recém-contratado pelo clube junto ao Corinthians, por empréstimo até o fim do ano, o zagueiro Léo Santos pode estrear já nesta sexta, na vaga do suspenso Digão, apenas um dia depois de sua apresentação.

"O professor não comentou nada ainda, mas estou relacionado. Estou preparado", declarou o jogador em sua chegada. "Onde tiver oportunidade, vou procurar aproveitar. Eu me considero um zagueiro que tem qualidade, tenho um pouco de velocidade também, e com muita raça, muita vontade e determinação."

Além de Digão, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com os volantes Airton e Bruno Silva, também suspensos. Para estas vagas, a tendência é que ele escale Dodi e Caio Henrique.

Do outro lado, o Resende tenta se recuperar da derrota na estreia da Taça Rio, em casa, para o Volta Redonda, para reencontrar o futebol da Taça Guanabara, no qual surpreendeu chegando às semifinais. Uma das principais apostas da equipe é o atacante Maxwell, vice-artilheiro do Carioca, com seis gols marcados.

