Fluminense empata em 1 a 1 com o Juventude no Maracanã

O Fluminense empatou em 1 a 1 com o Juventude, na noite desta quinta-feira, 2, no estádio do Maracanã, em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

>> Veja tabela de classificação e jogos da Série A

Com o resultado, o Tricolor perdeu a oportunidade de dar um grande salto na classificação e ficou na 11ª posição com 22 pontos. Já a equipe do Rio Grande do Sul é a 13ª, com a mesma pontuação.

Mesmo tendo feito um bom primeiro tempo, no qual teve uma posse de bola mais ampla, de 55%, e finalizou em cinco oportunidades, o time das Laranjeiras só abriu o marcador na etapa final. Logo aos 7 minutos Yago recuperou a bola e tocou rápido para o colombiano Jhon Arias, que partiu em velocidade, tabelou com Fred e bateu na saída do goleiro Marcelo Carné.

Porém, a alegria durou pouco, aos 22 minutos o atacante Lucca acabou marcando contra, de cabeça, após cobrança de falta do meia Wagner.

As duas equipes voltam a entrar em campo na próxima terça, 7, quando o Juventude visita o Corinthians, e o Fluminense vai até a Arena Condá para enfrentar a Chapecoense.

