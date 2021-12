Fluminense demite técnico Vanderlei Luxemburgo

Um dia após voltar à zona de rebaixamento, o Fluminense resolveu demitir o técnico Vanderlei Luxemburgo. A saída do treinador foi confirmada nesta segunda-feira pelo próprio presidente do clube, Peter Siemsen, em nota oficial.

"Por decisão do presidente Peter Siemsen, o técnico Vanderlei Luxemburgo não permanecerá no cargo de treinador do Fluminense. Já comunicado oficialmente pelo próprio mandatário tricolor, Vanderlei Luxemburgo deixa o comando do time nesta segunda-feira", registrou o clube. "O Fluminense agradece o empenho do treinador e de sua comissão técnica".

A queda do treinador é consequência dos últimos resultados do time no Brasileirão. No domingo, o time foi derrotado pelo Corinthians, por 1 a 0, em Araraquara. A derrota, somada ao empate do Vasco com o Santos, levou a equipe das Laranjeiras a aparecer dentro da zona da degola.

Sem vencer há nove jogos, o Fluminense caiu para o 18º e antepenúltimo lugar da tabela, atrás ainda do Criciúma. Ambos somam 36 pontos, mas o time catarinense leva a melhor nos critérios de desempate. As duas equipes estão a apenas um ponto do Vasco, primeiro fora da zona de rebaixamento.

Luxemburgo já vinha balançando no cargo nas últimas semanas, principalmente depois da derrota no clássico contra o Flamengo, no dia 3 deste mês, no Maracanã. A demissão era praticamente certa, mas o patrocinador do clube bancou a permanência do treinador. A contragosto do presidente, Luxemburgo ganhou nova chance. Mas a nova derrota, contra o Corinthians, e a queda na tabela fizeram a diretoria rever a manutenção do técnico.

Contratado para substituir Abel Braga (demitido também ao aparecer na zona de rebaixamento), em julho, Luxemburgo não conseguiu reverter a sequência negativa do Fluminense. E, com dificuldades para repor as seguidas baixas da equipe, apostou em jogadores mais jovens, sem sucesso. Ao todo, o técnico comandou o time em 24 jogos e obteve sete vitórias, nove empates e sofreu dez derrotas, com 38,46% de aproveitamento.

