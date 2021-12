Fluminense de Feira vence e assume liderança da Segundona

Jogando em casa na estreia da Segunda Divisão do Campeonato Baiano, o Fluminense de Feira fez a alegria da torcida e venceu o Botafogo por 2 a 0. O experiente Mica e o meia Peixoto marcaram os gols da vitória.

Os dois jogadores chegaram ao clube após a eliminação de seus antigos clubes na divisão principal. Mica veio da Catuense e Peixoto estava jogando no conterrâneo Bahia de Feira. Devido ao saldo de gols, o Touro assumiu a liderança.

No Sul do estado, o Grapiúna perdeu para o Juazeiro por dois a um. Tande marcou para os donos da casa e Júlio e Jean fizeram os gols da vitória do Juazeiro.

Equilíbrio

O único empate da rodada aconteceu no Estádio Waldomiro Borges, em Jequié. O zagueiro Elinei marcou para o Itabuna no primeiro tempo. Já aos 22 minutos da etapa final, o lateral Maílson fez o gol de empate do Jequié.

