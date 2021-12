Fluminense de Feira tira invencibilidade do Galícia

O Galícia perdeu neste sábado, 20, sua invencibilidade no Baianão-2016. Jogando em Pituaçu, o Azulino não repetiu as atuações que o levaram à liderança do torneio e acabou derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense de Feira.

O volante Fausto marcou o gol do triunfo do Touro do Sertão, aos 26 minutos do 2º tempo. Com o resultado, o time feirense, que ainda não sofreu gols na competição, passou à 3ª colocação, com 5 pontos.

Já o Granadeiro segue no topo da tabela, com 6, mas pode ser ultrapassado neste domingo, 21, por Bahia, Vitória, Bahia de Feira, Jacobina e Feirense.

