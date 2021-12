Fluminense de Feira faz duas contratações para a Série D

O Fluminense de Feira se reforçou para a disputa da Série D do Brasileirão. O Touro do Sertão anunciou na segunda-feira, 10, o meia Pedrinho Botelho, de 24 anos, e o atacante Klenisson, 22. Os dois atletas são conhecidos do técnico Paulo Foiani, que aprovou as contratações.

Agora, a missão dos dirigentes do time é regularizar os jogadores a tempo da disputa do jogo de volta da competição, que será realizado no domingo, 16, às 16h, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. No primeiro embate entre o Flu e o Campinense, na fase de ida, terminou empatado em 1 a 1.

O diretor de futebol da equipe, Zé Chico, disse ao site oficial do clube que o Flu não está pensando apenas na Série D. “Nós estamos pensando além da Série D, no Pré-Nordestão, já que teremos dois jogos contra o Globo/RN e precisamos ir com nosso time forte. Já havia a necessidade de reforços e em comum acordo com o treinador trouxemos os atletas e agora vamos correr contra o tempo para regularizá-los”, contou o dirigente.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

adblock ativo