Fluminense de Feira enfrenta o Galícia em estreia neste sábado

O Fluminense de Feira foi o único time a não entrar em campo no último fim de semana pela rodada inicial do Campeonato Baiano de 2017. Assim, o Touro do Sertão fará neste sábado, 4, a sua estreia na competição, contra o Galícia, no Estádio de Pituaçu.

A partida, antes prevista a iniciar às 16h, sofreu alteração nesta semana e a bola passará a rolar ás 17h, na preliminar do jogo entre Bahia e Moto Club-MA pela Copa do Nordeste.

Como empatou na primeira rodada, o Galícia busca a sua primeira vitória no Baianão para se aproximar do pelotão da frente e entrar na zona de classificação para a fase de mata-mata. Já o Flu, com Jorge Wagner, visa conquistar um triunfo fora de casa logo em sua estreia.

adblock ativo