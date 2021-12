Fluminense de Feira e Jacuipense vencem na Série D

Os jogos do domingo, 20, da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D trouxeram resultados positivos para os clubes baianos na competição.

Jogando fora de casa, o Fluminense de Feira não tomou conhecimento do adversário e aplicou uma sonora goleada de 4 a 0 no Flamengo de Arcoverde. Jaílson foi o nome do jogo ao anotar dois gols.

Mesmo com a vitória, o Touro segue na vice-liderança do Grupo A8, com 12 pontos conquistados, já que o líder Campinense também venceu.

O Jacuipense foi outro time baiano a entrar em campo, no domingo. Jogando diante de sua torcida, o Leão do Sisal venceu o ASA por 3 a 1 e foi a oito pontos, ocupando a segunda colocação do Grupo A7 - o líder do chaveamento é o Sergipe, com dez pontos.

Nesta segunda-feira, 21, o Vitória da Conquista entra em campo, contra o Itabaiana, às 20h.

adblock ativo