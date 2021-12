Fluminense de Feira anuncia Sérgio Araújo como novo técnico

O Fluminense de Feira anunciou nesta terça-feira, 10, Sérgio Araújo como o novo técnico do clube. Sérgio chega um dia após a demissão de Edu Silva.

Com passagens em times de base e profissionais, Sérgio acumula no currículo trabalhos no Sport, Internacional, Grêmio, Ceará, Barueri, Figueirense, além dos baianos Bahia, Vitória, Vitória da Conquista, Camaçari, Juazeiro, Juazeirense, Catuense e Colo Colo.

Seu último trabalho foi no Olimpia, onde se sagrou vice-campeão baiano da Série B de 2019. O treinador chega para comandar os treinos do Fluminense visando o próximo confronto do Campeonato Baiano, diante da Jacuipense, no dia 22, às 16h, no estádio Alberto Oliveira.

